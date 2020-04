Cristo Rei iluminado com mensagens inspiradoras

Desde domingo que o Cristo Rei é iluminado todas as noites a propósito do coronavírus. Nos quatro pilares do monumento religioso estão projetadas mensagens como "Vamos todos ficar bem" ou "Rezemos juntos" que podem ser vistas entre as 20h30 e as 23h30.

Trata-se de uma iniciativa conjunta entre a empresa Laser Effect e o Santuário Nacional de Cristo Rei.

A iluminação irá manter-se até ao domingo de Páscoa.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira que Portugal regista um total de 409 mortes e 205 recuperados de Covid-19. De acordo com os últimos dados, há mais 29 vítimas mortais do que na quarta-feira, e 13.956 infetados (mais 815) pelo novo coronavírus.