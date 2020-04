Alunos vão interagir com os professores "no limite por correio"

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve esta sexta-feira no Primeiro Jornal, onde disse que os alunos do ensino à distância que não tenham meios telemáticos terão de interagir com os professores através dos telemóveis ou, "no limite, por correio".

Tiago Brandão Rodrigues revelou ainda que tudo o que o Governo está a fazer este ano tem de ser pensado para o próximo ano letivo, que será "um ano de recuperação".

O ministro reiterou também que "o trabalho dos docentes tem de ser acautelado" e que o regresso à escola só acontecerá "se houver condições".

