Perto de Valência, em Espanha, um padre encontrou uma solução criativa de combater a solidão durante a Páscoa.

O sacerdote Raul Garcia encheu as fileiras da igreja com as fotografias dos habituais fiéis. Com isto, espera que estas as pessoas sintam que fazem parte da comunidade nesta época religiosa.

Tal como um pouco por todo o mundo, a igreja de Nuestra Senora de la Paz vai transmitir as missas da Páscoa online e pela televisão.