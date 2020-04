Covid-19: Morreram 758 pessoas em Nova Iorque nas últimas 24 horas

Nova Iorque registou 758 vítimas mortais por Covid-19 nas últimas 24 horas. O número foi avançado pelo governador do Estado, Andrew Cuomo, que comparou a crise com a tragédia do 11 de Setembro.

Desde o início da pandemia, já morreram mais de nove mil pessoas e mais de 181 mil foram infetadas.

Nova Iorque regista quase metade das mortes por coronavírus dos Estados Unidos e cerca de um terço dos infetados.

Ao todo, no país já foram diagnosticados mais de 537 mil casos de infetados e registadas mais de 21 mil vítimas mortais.