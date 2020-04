Portugal com 504 mortes e 16.585 casos de Covid-19

Em atualização

Portugal regista hoje 504 mortos associados à covid-19, mais 34 do que no sábado, e 16.585 infetados (mais 598), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela ministra da Saúde em conferência de imprensa.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (280), seguida pelo Centro (120), pela região de Lisboa e Vale Tejo (91) e do Algarve, com nove mortos.

O boletim dá hoje conta de quatro óbitos nos Açores.

Relativamente a sábado, em que se registavam 470 mortos, hoje observou-se um aumento percentual de 7,2% (mais 34).

De acordo com os dados disponibilizados pela DGS, há 16.585 casos confirmados, mais 598, o que representa um aumento de 3,7% face a sábado.



Um total de 109.300 pessoas mortas em todo o mundo

Nas últimas 24 horas, morreram mais de 1900 pessoas nos Estados Unidos. É o país do mundo mais afetado pela pandemia, com mais de de 530 mil infetados e mais de 20 mil e 500 vítimas mortais.

Na Europa, já morreram mais de 75 mil pessoas.

Em Espanha, voltou a subir o número de vítimas mortais por dia. Nas últimas 24 horas, perderam a vida mais 619 pessoas e foram diagnosticados mais 4167 novos casos.

Desde o início da pandemia, ja foram infetadas mais de 166 mil pessoas e quase 17 mil morreram.

Em Itália foram infetadas mais de 152 mil pessoas. Nesta altura, ainda há mais de 100 mil doentes em tratamento, mais de 3300 nos cuidados intensivos.

Em França desde o início da pandemia já morreram mais de 13 mil pessoas, um terço das vítimas mortais residia em lares de idosos. Quase mil pessoas morreram de um dia para o outro.

A vítima mais nova tinha menos de 10 anos. Mais de 7 mil pessoas estão nos cuidados intensivos.

No Reino Unido , em 24 horas, morreram mais de 900 pessoas, só em hospitais. No total já perderam a vida quase 10 mil pessoas, quase 79 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS