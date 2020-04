Brasil homenageia profissionais de saúde no Cristo Redentor

Imagens de médicos e enfermeiros foram projetadas no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, como homenagem ao trabalho na linha da frente da pandemia do coronavírus.

Primeiro, o Cristo Redentor vestiu a bata de médico e colocou um estetoscópio, surgindo depois a palavra "obrigado" em várias línguas. De seguida, foram projetadas imagens de médicos e enfermeiros a retirarem a máscara da cara, de forma a homenageá-los.

Por fim, foram exibidas bandeiras de vários países com a palavra "esperança" como legenda, como é possível ver na galeria de imagens.

