"Desde o dia 1 que temos dificuldades em ultrapassar as novas normativas chinesas"

Portugal tem recebido material médico vindo da China para ser usado no combate ao novo coronavírus. Algum desse material tem chegado com algum atraso, o que preocupa não só profissionais de saúde como as empresas que o distribuem.

Nuno Andrade é CEO da Medika Tecnologia Medicinal, uma empresa que faz a distribuição de equipamentos médicos como luvas ou máscaras. Esteve no Jornal da Meia-Noite da SIC Notícias para falar sobre o transporte desse tipo de material e falar da experiência na própria empresa.

À SIC, revelou que a China começou a aplicar novas regras e procedimentos, exigências até, que quase nenhum fabricante estava preparado para enfrentar.

"Um camião de máscaras ultrapassa os dois milhões de euros"

Nuno Andrade explicou ainda os riscos a que o transporte de equipamento está sujeito e os vários processos até chegar ao seu destinatário em Portugal.