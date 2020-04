O primeiro-ministro, António Costa, insiste que não haverá austeridade no pós-coronavírus e diz que aplicar medidas de austeridade seria contraproducente.

É a reação do primeiro-ministro aos números revelados pelo ministro das finanças, Mário Centeno, que calcula que o PIB venha a cair mais de 20 por cento no segundo trimestre deste ano e 10 por cento no total do ano.

