Um enfermeiro português que tratou Boris Johnson, infetado com a covid-19, foi elogiado para todo o mundo ouvir pelo primeiro-ministro britânico.

A SIC falou com o pai de Luís Pitarma, que explicou como foi alertado pelo filho pouco antes do elogio. A urgência de falar com o pai era tão grande que a família em Portugal se assustou pensando que a notícia ia ser outra.