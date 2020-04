OMS lamenta decisão de Trump

O diretor da Organização Mundial de Saúde lamenta a decisão dos Estados Unidos e espera que Donald Trump volte atrás na suspensão do financiamento do organismo e fazer frente à pandemia covid-19.

Tedros Adhanom Ghebreyesus insistiu que este é o momento de o mundo estar unido, mas não disse, apesar da insistência dos jornalistas, que impacto terá na OMS o corte do apoio norte-americano, afirmando apenas que a OMS vai estudar esse impacto e a melhor maneira de compensar a falta desse dinheiro.

Quase 127 mil mortos e mais de 2 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia da covid-19 matou pelo menos 126.898 pessoas em todo o mundo e há pelo menos 2.001.200 casos de infeção em 193 países desde que surgiu em dezembro na China.

Pelo menos 428.100 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortes e casos, com 26.059 mortes para 609.516 casos.

Pelo menos 44.364 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 21.067 mortes por 162.488 casos, Espanha com 18.579 mortes (177.633 casos), França com 15.729 mortes (143.303 casos) e Reino Unido com 12.107 mortos (93.873 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.295 casos (46 novos entre terça-feira e hoje), incluindo 3.342 mortes (uma nova) e 77.738 curados.

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 85.272 mortes para 1.010.896 casos, Estados Unidos e Canadá 26.983 mortes (636.413 casos), Ásia 5.218 mortes (147.564 casos) e Médio Oriente 5.135 mortes (108.791 casos), América Latina e Caraíbas 3.343 óbitos (73.673 casos), África 869 óbitos (16.215 casos) e Oceânia 78 óbitos (7.652 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 599 mortes e 18.091 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 567 para 599, mais 32 (uma subida de 5,6%), enquanto o número de infetados aumentou de 17.448 para 18.091, mais 643, o que representa um aumento de 3,7%.

O número de casos recuperados subiu de 347 para 383.