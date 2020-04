Leões aproveitam a ausência dos seres humanos

Mais cedo ou mais tarde, os animais iriam perceber que os humanos "desapareceram do mapa". No Parque Nacional Kruger, na África do Sul, por exemplo, os leões estão a aproveitar bem essa ausência.

O guarda Richard Sowry estava em patrulha na quarta-feira, 15 de abril, quando viu um leão a dormir no meio de uma estrada que normalmente está ocupada por inúmeros turistas.

Mas o Parque Kruger, como outros parques de vida selvagem, está fechado desde 25 de março como parte da estratégia para conter a propagaçãoo do novo coronavírus.

Geralmentes, estes grandes felinos só são vistos pelos guardas nas estradas à noite.

Como guarda numa das maiores reservas de África, Sowry continua a trabalhar e a fazer um serviço essencial durante o confinamento, verificando os animais selvagens e protegendo-os contra caçadores.

Na tarde de quarta-feira, enquanto fazia a ronda e conduzia perto de Orpen Rest Camp, viu vários leões à sua frente, deitados na estrada. Parou a apenas cinco metros para observar o momento insólito.

Começou a tirar fotos com o seu telemóvel e nem isso pareceu incomodar os agora "reis do asfalto". A maioria parecia mesmo dormir profundamente.

"Os leões estão habituados a ver as pessoas dentro de veículos", explicou à BBC. "Todos os animais têm muito mais medo de pessoas a pé, por isso, se eu tivesse andado, eles nunca teriam permitido que eu chegasse tão perto".

Nestes tempos silenciosos também se aventuraram leões e cães selvagens num campo de golfe no parque.

O guarda Sowry ainda não acha que o encerramento e ausência de seres humanos tenha tido já um grande efeito no comportamento dos animais, mas não se deseja que os leões comecem a pensar que as estradas são um lugar seguro só porque agora estão tão desertas.