O escritor chileno Luís Sepúlveda morreu esta quinta-feira no Hospital Universitário Central das Astúrias, 48 dias depois de ter sido diagnosticado com Covid-19. Os primeiros sintomas surgiram depois de participar no encontro de escritores Correntes D´escritas, na Póvoa de Varzim.

