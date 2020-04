Novidades do decreto do estado de emergência: "Podemos ter um país a duas velocidades"

O Presidente da República submeteu esta quinta-feira ao Parlamento uma nova renovação do estado de emergência em Portugal, até ao dia 2 de maio. O diploma, que teve parecer favorável do Governo, vai ser votado esta tarde na Assembleia da República.

O projeto de decreto do Presidente da República permite a abertura de empresas e serviços, em função da dimensão e da localização das mesmas e, por isso, o país pode começar a andar a duas velocidades, dependendo das zonas mais afetadas pela Covid-19.

Uma outra novidade do decreto é que está salvaguardada a possibilidade de haver comemoração, com algumas limitação, ao contrário do que aconteceu na Páscoa, que os portugueses foram obrigados a manter-se no concelho de residência.

Para Bernardo Ferrão, o Governo está a tentar restaurar a confiança dos portugueses.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS