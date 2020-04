Presidente da Câmara de Ovar já dá como adquirido o levantamento do cordão sanitário

O presidente da Câmara de Ovar ainda não conhece as novas regras da passagem do estado de calamidade ao estado de emergência mas já dá como adquirido o levantamento do cordão sanitário

Salvador Malheiro pede à população e às empresas para continuarem a cumprir as regras do distanciamento social.