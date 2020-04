Autarquia de Montalegre isenta pagamento da água

Para minimizar as consequências da Covid-19 na economia de Montalegre, a Câmara decidiu isentar todos os munícipes do pagamento da água para aliviar as contas das famílias barrosãs, uma medida que custa à autarquia 300 mil euros. Ao mesmo tempo, estão a ser tomadas medidas para escoar a produção de carne do concelho.

ESPECIAL CORONAVÍRUS

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA