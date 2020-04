Covid-19: Bélgica ultrapassa barreira das 5.000 mortes

A Bélgica registou nas últimas 24 horas mais 313 mortes por covid-19, ultrapassando a barreira das 5.000 vítimas mortais, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelas autoridades de saúde federais, em Bruxelas.

Nas últimas 24 horas, foram registadas 313 novas mortes, 114 em meio hospitalar e 199 em lares e casas de repouso, disse, em conferência de imprensa, o microbiologista Emmanuel Andre, o que eleva para 5.163 as mortes registadas na Bélgica desde o início do surto no país, em março.

Emmanuel Andre salientou que, das mortes registadas em lares, um quarto foram confirmadas por testes de laboratório como sendo da covid-19 e três quartos contabilizadas como suspeitas, mas não confirmadas.

Os dados de hoje apontam ainda para um total de 36.138 casos de covid-19 no país. Nas últimas 24 horas, 320 pessoas foram internadas e 399 tiveram alta hospitalar.

