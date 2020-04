Taxa de contágio na Alemanha baixou pela primeira vez para menos 1

A taxa de contágio da Covid-19 na Alemanha desceu pela primeira vez abaixo de 1, estando em 0,7, o que significa que cada pessoa infetada contagia cerca de 0,7 pessoas, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).

Este índice foi considerado fundamental pelo RKI, responsável pela prevenção e controlo de doenças na Alemanha, e pela chanceler Angela Merkel, que sublinhou, na última conferência de imprensa na terça-feira, ser determinante na altura de decidir o relaxamento das medidas de contenção.

O presidente do RKI recordou hoje, em conferência de imprensa, que o número de novos casos tem sido menor a cada dia e que cerca de 5% dos infetados pertence à área da saúde.

Apesar da tendência "positiva", Lothar Wieler sublinhou que a Alemanha ainda está "no início desta pandemia".

O governo alemão decidiu manter a principal estratégia de combate à pandemia de Covid-19 até, pelo menos, 3 de maio, prometendo uma avaliação da situação a cada 14 dias.

A Alemanha é o quinto país com mais casos do mundo, registando, segundo os dados de hoje, 133.830 infetados, um aumento de 3.380 em relação ao dia anterior .O número de vítimas mortais subiu para 3.868, indica o RKI, um crescimento de 299 óbitos nas últimas 24 horas. O valor aproximado de pessoas recuperadas é agora de 81.800, mais 4.700 do que no dia anterior.

A Baviera, maior estado federado da Alemanha e o mais afetado, ultrapassou as mil vítimas mortais e regista agora 36.027 casos na região.

Em conferência de imprensa, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn partilhou que o país já realizou mais de 1,7 milhões de testes, frisando que, só esta semana, chegaram à Alemanha mais de 80 milhões de máscaras de proteção.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 629 pessoas das 18.841 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria ou Espanha, a aliviar algumas das medidas