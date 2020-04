Covid-19: Manifestantes pedem redução de restrições no Minnesota  

Um grupo de manifestantes juntou-se esta sexta-feira na capital do estado norte-americano do Minnesota, para protestar contra as medidas de confinamento decretadas por causa da pandemia do coronavírus.

O movimento ganhou força depois do Presidente dos Estados Unidos da América ter publicado no Twitter frases como " Libertem o Minnesota!", referindo-se ainda aos estados do Michigan e Virgínia, todos liderados por Democratas.

Na quinta-feira, Donald Trump tinha anunciado a reabertura da economia do país, no entanto recusou-se a enumerar quais os estados prontos para reiniciar atividade e atribuiu a decisão da reabertura aos governadores.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA