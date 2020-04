Governo quer concessionárias das autoestradas a partilhar custos

O Governo quer impôr às concessionárias uma partilha de custos das Parcerias Público-Privadas rodoviárias. As empresas que detém as autoestradas preparam-se para reclamar uma indemnização, devido às perdas provocadas pela queda de tráfego.

A compensação está prevista nos atuais contratos, mas o decreto presidencial do Estado de Emergência prevê que as condições possam ser modificadas durante este período de excepção.

O Governo quer que as concessionárias abdiquem de parte do que lhes seria devido. De acordo com o jornal Eco, o Conselho de Ministros prepara-se para aprovar um diploma que define as condições de indemnização já na próxima semana.

