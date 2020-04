Polémica sobre comemoração do 25 de Abril: "O número de convidados devia ter sido reduzido"

A cerimónia do 25 de Abril deverá ter menos pessoas do que estava inicialmente previsto, uma vez que vários partidos vão ter nas bancadas um número de deputados menor do que o limite permitido e a SIC sabe que a lista de convidados só vai ser fechada esta segunda-feira.

Nos últimos dias, a cerimónia em questão abriu uma divisão de opiniões que o primeiro-ministro não quer alimentar.

O diretor de Informação da SIC, Ricardo Costa, considera que a lista de convidados para a cerimónia devia ter sido reduzida. Mas acredita que no sábado vamos ter uma Assembleia da República cumpridora das medidas de segurança e higiene.