Mário Centeno acredita que a Covid-19 é uma ameaça à União Europeia e que pode levar à fragmentação do euro e do mercado único.

O presidente do Eurogrupo prestou esta terça-feira declarações no Parlamento Europeu acerca das medidas económicas previstas para combater a crise, onde disse também que as políticas fiscais adoptadas individualmente por cada país são importantes, mas insuficientes.