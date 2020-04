Como é nascer em Portugal de uma mãe infetada com Covid-19?

A SIC acompanhou um parto no Centro Materno Infantil do Norte, onde já nasceram quatro crianças de mães infetadas com Covid-19.

Até ao momento, não existe nenhum caso de transmissão para o bebé. A maior maternidade do país preparou-se para continuar a atender grávidas e crianças nas melhores condições de segurança.