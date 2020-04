Três ministros e dois secretários de Estado deslocaram-se, há quase duas semanas, a Bragança para testemunharem o lançamento do primeiro laboratório de análises à Covid-19 no distrito. Passado este tempo, o processo ainda está parado à espera de certificação do Instituto Ricardo Jorge.

O primeiro centro de diagnóstico do distrito destinava-se a testar utentes e funcionários dos lares da região, mas continua sem funcionar.