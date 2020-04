A Liga alemã regressa a 9 de maio com jogos à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.

Apenas 126 pessoas terão acesso ao interior de cada estádio, incluindo os elementos que compõem o futebol profissional de cada clube. A reunião da UEFA com as 55 federações, nesta terça-feira, vai definir quando serão concluídas as diferentes competições.