Primeiro-ministro britânico Boris Johnson retoma gradualmente funções

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está gradualmente a voltar ao trabalho enquanto recupera da infeção com Covid-19, tendo planeados contactos com o presidente dos EUA, Donald Trump, e a rainha Isabel II, adiantou hoje um porta-voz.

A conversa com Trump está planeada para hoje, enquanto a audiência semanal com a monarca britânica, interrompida enquanto Boris Johnson esteve doente, será retomada mais tarde durante esta semana.

O porta-voz realçou que o primeiro-ministro "não esta formalmente a fazer trabalho governamental", mas que tem recebido atualizações dos seus assessores. Johnson está em convalescença na sua residência de campo em Chequers Court, nos arredores de Londres, desde que recebeu alta a 12 de abril do hospital de St. Thomas, em Londres, onde passou uma semana internado devido ao agravamento dos sintomas do novo coronavírus, incluindo três noites nos cuidados intensivos.

De acordo com o jornal The Times, o primeiro-ministro teve na sexta-feira uma reunião de duas horas com membros e assessores do Governo, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, que substitui Boris Johnson à frente do Governo durante a sua ausência.

O último balanço divulgado pelo ministério da Saúde britânico contabilizou 124.743 casos de contágio e 16.509 mortos durante a pandemia covid-19, mas este número apenas inclui os casos de pacientes hospitalizados.

Estatísticas oficiais publicadas hoje indicam que morreram pelo menos mais 1.500 pessoas, incluindo 1.043 óbitos em lares de idosos em Inglaterra e País de Gales até 10 de abri e mais de 500 outras pessoas em instituições e casas particulares.