Red Bull Cliff Diving cancela todas as provas em 2020

O circuito mundial de 2020 do Red Bull Cliff Diving, no qual se incluía a etapa açoriana no ilhéu de Vila Franca do Campo, foi cancelado devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a organização.

"A época de 2020 do Red Bull Cliff Diving World Series foi cancelada à luz de preocupações de saúde pública e dos conselhos das autoridades. Confiamos que esta decisão será compreendida e respeitada por todos", anunciou a organização, em comunicado.

A prova do Red Bull Cliff Diving em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, estava marcada para 06 de setembro e é considerada pela organização o "maior clássico da competição".

Com um total de oito etapas, o circuito mundial de Cliff Diving tinha arranque marcado para 16 de maio, em Bali, na Indonésia, e conclusão prevista para novembro, em Sidney, na Austrália.

"Todos os esforços e energias estão agora focados em fazer acontecer uma época excecional em 2021, quando os melhores atletas do mundo, lado a lado com os mais jovens talentos da modalidade, voltarem a maravilhar o público com os seus saltos de até 27 metros de altura", aponta a organização.

Os responsáveis frisam que no próximo ano a modalidade vai regressar "mais forte" e pronta a "inspirar fãs de todo o mundo", através dos saltos para água de atletas de 18 países diferentes.

Gary Hunt (Reino Unido) e Rhiannan Iffland (Austrália) foram os vencedores da etapa açoriana do Cliff Diving nos Açores, em 2019, nas categorias masculinas e femininas, respetivamente.

A estreia dos Açores no circuito do Red Bull Cliff Diving ocorreu em 2011, com a vitória do russo Artem Shilchenko.

