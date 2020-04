Com as escolas encerradas, os alunos do ensino profissional estão preocupados com os estágios e o fim dos cursos. Os receios são partilhados pelas escolas.

A Associação Nacional de Escolas Profissionais deste ensino defende que alguns cursos, em que a vertente prática é maior, devem ser reabertos. Para já, o Governo determinou que cabe às escolas definir a avaliação final e que a formação prática dos alunos deve continuar mas à distância.