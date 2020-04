Com a maioria da população confinada em casa, as doações de sangue caíram cerca de 40%, o que pode colocar em causa a reserva nacional numa altura em que as cirurgias estão a ser retomadas.

Os médicos apelam, sobretudo, aos mais jovens para que deem sangue. Por enquanto, não há certezas se o coronavírus se transmite ou não numa transfusão, ainda que a comunidade científica acredite que o procedimento continua a ser seguro.

