Primeiro-ministro reúne-se com responsáveis por eventos musicais e desportivos

O primeiro-ministro, António Costa, convocou responsáveis por grandes eventos, como espetáculos musicais e desportivos, para reuniões de trabalho que se vão realizar esta terça-feira, na residência oficial, e que servirão para avaliar o regresso gradual dos eventos.

António Costa vai estar com empresários de festivais de música como o Nos Alive, Rock in Rio, Meo Sudoeste, e NOS Primavera Sound, às 15:30 horas.

De seguida, reúne-se com Instituições Olímpicas e Desportivas, às 18 horas, onde vão estar presentes representantes da Federação Portuguesa de Futebol e dos Presidentes do Futebol Clube do Porto, do Benfica e do Sporting.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19

ESPECIAL CORONAVÍRUS