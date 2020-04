Veterano que angariou milhões para SNS britânico homenageado pelos correios  

O veterano da II Guerra Mundial Tom Moore já angariou mais de 33 milhões de euros para ajuda o serviço nacional de saúde britânico no combate à pandemia do coronavírus.

O capitão festeja 100 anos na próxima quinta-feira e os correios decidiram lançar um carimbo para o homenagear. Em todas as cartas enviadas até ao fim de semana, será possível ler uma mensagem de parabéns.



Royal Mail

100 VOLTAS AO JARDIM

Com a ajuda de um andarilho, Tom Moore comprometeu-se a dar 100 voltas à sua casa em Bedfordshire, no leste de Inglaterra, para apoiar os profissionais do SNS britânico que estão na linha da frente no combate ao novo coronavírus.

O compromisso inicial do veterano era completar a missão antes do seu 100.º aniversário, que celebra no próximo dia 30 de abril, e conseguir angariar mil libras.