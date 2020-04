"É a primeira vez desde os 8 anos que não começo uma temporada", o desabafo de Lewis Hamilton

O britânico Lewis Hamilton, seis vezes campeão do mundo de Fórmula 1, lembrou hoje que desde os oito anos que está habituado à competição e que a pandemia da Covid-19, que suspendeu o campeonato, deixou um "grande vazio".

Os primeiros 10 Grandes Prémios da temporada de 2020 foram cancelados (Austrália, Mónaco, França) ou adiados (Bahrein, Vietname, China, Holanda, Espanha, Azerbaijão e Canadá) devido ao surto do novo coronavírus, que paralisou praticamente o mundo inteiro, e está agendada que a época arranque finalmente em 5 de julho, na Áustria, numa prova sem a presença do público.

"Neste momento, é tempo de refletir sobre as nossas vidas, os nossos objetivos, as nossas decisões. Que regressemos à normalidade com um maior conhecimento do mundo e que isso sirva para alterar os nossos hábitos e escolhas. Que sejamos todos mais generosos", concluiu o piloto de 35 anos.