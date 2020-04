Andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol cancelam competições

As competições nacionais de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol foram hoje canceladas pelas respetivas federações, devido à pandemia de covid-19, anunciaram as estruturas num comunicado conjunto.

O cancelamento das provas deixa sem campeões ou descidas os campeonatos destas quatro modalidades de pavilhão, que tinham as provas suspensas desde 11 e 12 de março, seguindo o desfecho decidido para o futsal, em 08 de abril, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Benfica liderava os campeonatos de voleibol e hóquei em patins, o FC Porto o de andebol e o Sporting o de basquetebol.Segundo a nota conjunta, executa-se da ausência de descidas no hóquei em patins "e nos casos em que as federações já tenham comunicado a perda de direitos desportivos".

OPor outro lado, serão realizadas "competições de apuramento para as subidas de divisão em todos os níveis competitivos", exceto quando direitos desportivos já tiverem sido atribuídos pelas federações.

Estas provas de qualificação serão realizadas no início da temporada de 2020/21, em moldes ainda a anunciar, na qual poderão participar atletas inscritos para a próxima época, não sendo obrigatório que sejam os atletas registados em 2019/20.

O apuramento para as competições europeias de cada modalidade processar-se-á através do "critério desportivo da classificação no momento da suspensão das respetivas competições", organizando através dessa tabela a ordem de prioridade a comunicar às federações internacionais.

Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro António Costa vai apresentar várias medidas para o país após o fim do estado de emergência, entre as quais uma decisão final sobre a possível retoma de campeonatos relativos a 2019/20, com destaque para os dois campeonatos profissionais de futebol.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 860 mil doentes foram considerados curados.Em Portugal, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas, e há 1.470 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.