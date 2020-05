Cerimónia do 13 de Maio vai ser transmitida na internet e na televisão

Na sequência da entrevista da ministra da Saúde à SIC, o Santuário de Fátima anunciou este domingo que vai manter o recinto fechado durante os dias 12 e 13 de maio.

O Santuário de Fátima decidiu manter o plano que tinha previsto para as celebrações do 13 de maio - o recinto não terá peregrinos. A decisão foi tomada para assegurar que não haverá risco para a saúde pública.

O santuário não quer ser um foco de contágio, e por isso, apenas alguns elementos do clero vão assistir às cerimónias quer serão transmitidas pela internet e pela televisão.

"O Santuário foi apanhado de surpresa pelas declarações do Governo" e "está a reunir todos os elementos para tomar uma posição" sobre as celebrações religiosas de 12 e 13 de maio em Fátima, afirmou uma fonte do gabinete de comunicação da instituição.

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse, no sábado, que as celebrações do 13 de Maio, em Fátima, são "uma possibilidade", desde que sejam uma opção dos organizadores e cumpridas as regras sanitárias.