A partir desta segunda-feira, o uso de máscara passa a ser obrigatório nos supermercados para tranquilizar e motivar os portugueses, disse este domingo o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que visitou dois supermercados.

Esteve no corredor onde se vendem máscaras, com várias possibilidades de escolha. Contudo, o preço é considerado elevado para a maioria dos portugueses. Apesar do IVA ter baixado para 6%, feitas as contas, em média, é necessário um investimento de 40 euros por mês.