Covid-19: Número diário de mortes e novos casos volta a aumentar em Itália

O número diário de vítimas mortais devido à covid-19 em Itália voltou esta quarta-feira a aumentar pelo terceiro dia consecutivo.

Nas últimas 24 horas, Itália registou 369 mortos, enquanto na terça-feira tinham sido anunciadas 236 mortes. O número de novos casos também aumentou, com mais 1.444 infetados anunciados esta quarta-feira, contra os 1.075 do balanço anterior.

Desde o início da pandemia, 29.684 pessoas morreram e 214.457 foram infetadas pelo novo coronavírus. Itália é o terceiro país do mundo com mais mortes, depois dos Estados Unidos da América e do Reino Unido.

Nesta altura, 91.528 pessoas continuam infetadas, das quais 1.333 estão nos cuidados intensivos.

As autoridades de saúde italianas deram ainda conta de 93.245 recuperados da doença.