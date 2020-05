Ministério da Saúde brasileiro autoriza enterros e cremação de corpos mesmo sem certidão de óbito

O Brasil vive numa crise política e num clima de polarização em plena pandemia da Covid-19, que já matou oficialmente oito mil pessoas no país.

Com a justificação de evitar o contágio de profissionais, o Ministério da Saúde autorizou o enterro e a cremação de corpos, mesmo antes de ser emitido uma certidão de óbito.

De acordo com especialistas, a falta de números fiáveis faz com que as estratégias para atender a população tenham que ser decididas no escuro e podem também comprometer, no futuro, a avaliação das políticas públicas de combate à pandemia no país.