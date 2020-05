As escolas já receberam as orientações do Ministério da Educação para o reinício das aulas no dia 18 de maio.

A preparação para a reabertura das escolas, encerradas em março devido à pandemia do coronavírus, está a fazer-se, mas com muitas dúvidas.

À SIC, o diretor da Escola Secundária com 3.º Ciclo D. Dinis, Augusto Nogueira, fala em "grandes malabarismos nos horários" e duvida das "vantagens pedagógicas".