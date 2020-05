"Vamos ter que conviver com este vírus para o resto das nossas vidas"

A diretora-geral de Saúde diz que vamos ter de passar a convive com o novo coronavírus para o resto da vida, e se forem tomadas as medidas de segurança, estarão garantidas as condições para o regresso às aulas, marcado para o próximo dia 18 de maio.

A Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação mostrou-se esta quarta-feira preocupada com o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º anos à escola por considerar não estarem reunidas as condições de segurança, mesmo com as restrições anunciadas.