Os sintomas mais incomuns do coronavírus

Febre, cansaço e tosse seca são os sintomas mais comuns da Covid-19, segundo a Organização Mundial de Saúde. Alguns estudos têm dado conta de outros sintomas, menos frequentes, como por exempo a garganta inflamada, a congestão nasal, diarreia, perda do paladar e olftato. Porém, existem ainda outros sintomas, mais incomuns, que alguns pacientes apresentaram e que foram listados pelo The Guardian.

"Covid toe"

Alguns pacientes relataram erupções cutâneas nos dedos dos pés, parecidas com frieiras e, em muitos casos, não acompanhadas por nenhum dos sintomas habituais. As lesões na pele podem surgir como manchas vermelhas, ou roxas, e podem ser encontradas nos pés ou nas mãos. Por exemplo, o European Journal of Pediatric Dermatology relatou uma série de casos de erupções cutâneas entre crianças e adolescentes em Itália.

Conjuntivite

A conjuntivite tem sido um sintoma raro nos casos de Covid-19. Segundo o Royal College of Ophthalmologists e o College of Optometrists, no Reino Unido, a conjuntivite viral pode aparecer como uma complicação secundária. Por isso, é muito provável que este sinal seja acompanhado de outros sintomas como febre e tosse contínua.

Livedo reticular/Necrose

Um estudo espanhol publicado no British Journal of Dermatology descobriu que 6% dos 375 casos de coronavírus examinados envolviam necrose, morte de tecido corporal, ou livedo reticular - descoloração da pele.

A pele pode ficar manchada e apresentar áreas irregulares roxas ou vermelhas. No estudo, este sintoma foi geralmente encontrado em pacientes idosos com casos mais graves de Covid-19.

Tonturas/dores de cabeça

Um estudo com 214 pacientes na China, publicado na Jama Neurology no mês passado, deu conta que pouco mais de um terço (36,4%) apresentava sintomas neurológicos como tonturas ou dores de cabeça, um sintoma que aumentava para 45,5% naqueles com infeções graves por coronavírus.

Sensação de formigamento

Alguns pacientes queixaram-se de uma sensação de formigamento, disse Waleed Javaid, diretor do departamentto de Controlo de Infeções de um hospital em Nova Iorque, ao Today.com. Esta poderá uma resposta do sistema imunitário. As células imunitárias são ativadas para que químicos sejam libertados por todo o corpo e que podem causar alguns espasmo. Segundo o médico, existem experiências semelhantes no passado com outras doenças.