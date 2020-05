Pais temem que segurança não esteja garantida no regresso às aulas presenciais

As aulas presenciais, do 11 e 12º anos, regressam no dia 18 deste mês, mas a reabertura das escolas não está a ser um assunto pacífico.



Alguns pais receiam que não estejam garantidas as condições de segurança e que os alunos tenham medo de voltar. Seja como for, já está decidido que os professores não vão compensar com aulas extra os estudantes que faltem, a menos que estes apresentem atestado.

