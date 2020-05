Bolsa de Turismo de Lisboa 2020 cancelada

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) deste ano, que já tinha sido adiada para 27 a 31 de maio, foi cancelada e só se vai realizar entre os dias 03 e 07 de março de 2021, informou hoje a organização.

“A Fundação AIP, após auscultar diferentes parceiros e entidades publicas e privadas do setor do Turismo, concluiu que, face ao cenário evolutivo da pandemia, continuam a não estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020. Este evento terá, assim, lugar apenas em 2021, entre os dias 03 e 07 de março, na FIL”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

Com esta nova data, a Fundação AIP diz assegurar as “melhores condições para o restabelecimento das dinâmicas geradas pelo maior evento do setor do Turismo em Portugal”, bem como a presença de participantes internacionais.

A Fundação AIP manifesta-se, no entanto, disponível para avaliar a hipótese, em conjunto com as entidades oficiais do setor, de se realizar um evento destinado à promoção do turismo em Portugal ainda em 2020, sujeito às condicionantes do quadro legal vigente, face à pandemia de covid-19.

“Estamos confiantes, que em conjunto, seremos capazes de ultrapassar as circunstâncias do momento e seremos capazes de realizar, em 2021, uma BTL ainda mais decisiva para a dinamização da promoção e realização de negócios no setor do turismo”, acrescenta a organização, na mesma nota.

A BTL estava originalmente agendada para os dias 11 a 15 de março, mas foi adiada para os dias 27 a 31 de maio, após as entidades públicas de turismo e várias associações do setor terem cancelado a sua participação no evento.

Portugal regista esta quinta-feira 1.114 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que na quinta-feira ( 1.105) e 27.268 infetados (mais 553), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (27268), os dados da Direção Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 533 casos do que na quinta-feira (26.715).

O número de casos recuperados subiu de 2.258 para 2.422, mais 164 do que ontem.

Há 842 doentes internados, 127 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

Quase 270 mil mortos e mais de 3,8 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 269.514 pessoas e infetou mais de 3.856.400 em 195 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 75.670 óbitos em 1.256.972 casos. Pelo menos 195.036 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 30.615 mortes em 206.715 casos, Itália com 29.958 mortes (215.858 casos), Espanha com 26.299 mortes (222.857 casos) e França com 25.987 mortos (174.791 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.886 casos (um novo entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes (nenhuma nova) e 77.993 curados.

A Europa totalizou 152.233 mortes em 1.670.289 casos, Estados Unidos e Canadá 80.154 mortes (1.321.788 casos), América Latina e Caraíbas 17.484 mortes (322.297 casos), Ásia 10.044 mortes (271.813 casos), Médio Oriente 7.396 mortes (207.893 casos), África 2.078 mortes (54.077 casos) e Oceânia 125 mortes (8.245 casos).