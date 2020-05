Três jogadores do Famalicão infetados com Covid-19

Três jogadores do Famalicão e dois membros da estrutura do clube tiveram testes positivos à Covid-19, nos exames efetuados no final da semana, disse à agência Lusa fonte do emblema da I Liga de futebol.

Depois de terem realizados testes de despiste na passada quinta-feira, os jogadores infetados foram informados do resultado, tendo sido enviados para casa, para ficarem em isolamento.

Contactado pela agência Lusa, o clube não se pronunciou sobre a existência de casos positivos, no entanto, explica que todos os resultados são confidenciais e já foram entregues à Direção Geral de Saúde.

