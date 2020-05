Cancelado concerto dos Slipknot agendado para agosto em Lisboa

O concerto dos norte-americanos Slipknot em Portugal, marcado para agosto, em Lisboa, foi cancelado, visto que a digressão deste ano da banda não vai acontecer, foi hoje anunciado.

A digressão deste ano dos Slipknot, que incluía um concerto em 17 de agosto na Altice Arena, “infelizmente não irá acontecer”, refere a promotora Everything is New, numa nota publicada pelas 18:00 de hoje nas suas páginas oficiais nas redes sociais, acrescentando que “banda espera regressar aos palcos e estar com os seus fãs quando a segurança de todos estiver garantida”.

A promotora esclarece que “todos os portadores de bilhetes para o espetáculo, poderão solicitar o reembolso, no prazo máximo de 60 dias úteis, a partir de segunda-feira, dia 18 de maio, no respetivo local ou 'website' de compra”.

A banda de Corey Taylor deveria regressar a Lisboa ainda com o disco “We Are Not Your Kind”, que apresentou no ano passado também na Altice Arena, sabendo-se que, no contexto da digressão, deveria ser editado o álbum “Look Outside Your Window”, de temas experimentais gravados em 2008 e que o vocalista já disse soarem “como Radiohead”.

No ano passado, os Slipknot atuaram em Lisboa no contexto do VOA – Heavy Rock Festival, que esteve previsto para o Estádio do Restelo, mas acabou por se realizar na Altice Arena.

Nos últimos meses, várias bandas e artistas têm cancelado as digressões devido à pandemia da covid-19

