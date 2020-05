Movimento aponta dificuldades e incerteza de quem vive do mundo do espetáculo

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta quarta-feira o Movimento dos Profissionais de Palco. No final do encontro, Paula de Carvalho, a produtora e filha de Ruy de Carvalho, explicou as dificuldades que o setor da cultura atravessa.

Cada espetáculo cancelado equivale a 18 artistas sem rendimento

Por cada espetáculo cancelado em Portugal, até 31 de março, devido à pandemia da covid-19, 18 artistas ficaram sem rendimento, de acordo com os resultados de um inquérito promovido pela Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas).

"O inquérito lançado pela GDA indica que por cada espetáculo cancelado ficaram sem rendimento, em média, 18 artistas, 1,3 profissionais de produção e 2,5 técnicos", refere aquela estrutura num comunicado enviado à agência Lusa.

A GDA criou o inquérito em março - depois de começarem a ser adiados ou cancelados espetáculos na sequência das medidas de contingência definidas pelas autoridades para tentar travar a propagação da covid-19 - com o "objetivo de recolher dados que contribuam para avaliar a situação real vivida no setor das artes do espetáculo".

Ao inquérito responderam, até 31 de março, 992 profissionais, que deram conta do cancelamento de 4.287 espetáculos.