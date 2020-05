Portugal com mais 9 mortes e 187 novos casos de covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1184 mortes e 28.319 casos de covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.175 para 1.184, mais 9 - uma subida de 0,8% -, enquanto o número de infetados aumentou de 28.132 para 28.319, mais 187, o que representa um aumento de 0,7%.

O número de casos recuperados subiu de 3.182 para 3.198, mais 16 do que no dia anterior.

Há 680 doentes internados, 108 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (674), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (259), do Centro (221), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 11:00 de hoje, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Governo mantém apoio às famílias na primeira quinzena da reabertura das creches

O primeiro-ministro, António Costa, lembrou que vai manter o apoio às famílias com crianças em creches nos primeiros 15 dias da reabertura. António Costa visitou esta manhã uma das instituições que volta a funcionar na segunda-feira.

Já foram testados mais de 15 mil trabalhadores das creches

Esta manhã, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, fez uma atualização do número de testes realizados. Até agora já foram testados mais de 15 mil trabalhadores das creches

O Governo garante que até segunda-feira todos os trabalhadores das creches serão testados à Covid-19.

Portugal mantém fronteiras fechadas. Situação será avaliada a cada 10 dias

Até 15 de junho, as fronteiras que ligam Portugal e Espanha vão continuar encerradas. A situação será avaliada a cada 10 dias.

O controlo nas fronteiras é feito pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em colaboração com a GNR.