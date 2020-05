Em Portugal, a taxa de infeção foi atualizada e continua abaixo de 1%, apesar das variações regionais. O boletim dá ainda conta do número mais baixo de mortos em quase dois meses.

Uma equipa do INEM partiu esta sexta-feira para São Tomé e Príncipe, para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus, no âmbito de uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS