A reabertura que faz parte da segunda fase do Plano de Desconfinamento do Governo coincide com o Dia Internacional dos Museus. Por isso, quem for até ao Mosteiro dos Jerónimos e à Torre de Belém terá acesso a uma entrada gratuita.

Nesta nova fase, haverá cuidados diferentes a ter em conta, devido à pandemia da Covid-19. Vai passar a ser obrigatório o uso de máscara, por exemplo, e o número de pessoas dentro destes espaços em simultâneo também vai reduzir.

ESPECIAL CORONAVÍRUS