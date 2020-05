Covid-19: Portugal regista mais 15 mortes e o maior aumento de doentes recuperados

Portugal contabiliza este domingo um total de 1.218 mortes por Covid-19, mais 15 do que sábado. Há atualmente 29.036 infetados, mais 226 do que os registados no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de doentes internados está a descer desde terça-feira. Há agora 649 pessoas nos hospitais, menos oito do que ontem. Nos Cuidados intensivos estão menos sete doentes.

O número de recuperado teve o maior aumento de sempre. São mais 814 pessoas. No total são agora 4.636 pessoas curadas.

Em comparação com os dados de sábado, em que se registavam 1.203 mortos, verifica-se um aumento de óbitos de 1,2%.



Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (29.036), os dados da DGS revelam que há mais 226 casos do que no sábado (28.810), o que representa uma subida de 0,8%.



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (693), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (273), do Centro (221), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



DGS

A partir desta segunda-feira, 18 de maio, Portugal entra na nova fase de desconfinamento.

Vão abrir portas restaurantes, lojas até 400 metros quadrados e escolas, saiba quais as medidas da reabertura gradual do economia e da sociedade, face à pandemia do novo coronavírus:

ESPECIAL CORONAVÍRUS