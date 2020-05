Covid-19: Itália regista o número mais baixo de mortes desde 9 de março 

Nas últimas 24 horas, Itália registou mais 99 mortes por Covid-19 (contra as 145 anunciadas no domingo), aumentando assim o número de vítimas mortais no país para 32.007.

É a primeira vez, desde 9 de março, que o país regista um número diário de mortes abaixo dos 100.

De acordo com as autoridades de saúde italianas, foram registados 451 novos casos, o número mais baixo desde 2 de março. No domingo, deram conta de 675 novas infeções.

Itália é o terceiro país do mundo, depois dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, com mais mortes causadas pelo novo coronavírus, contabilizando 32.007 vítimas mortais.

O número de casos confirmados chega aos 225.886, o sexto mais alto em todo o mundo, depois dos EUA, Rússia, Espanha, Reino Unido e Brasil.

Atualmente, 66.553 pessoas têm com a doença, das quais 749 estão nos cuidados intensivos. Do total de infetados no país, 127.326 já foram dados como recuperados.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS

