Reino Unido regista mais 545 mortes associadas à pandemia

O Reino Unido registou 545 mortes nas últimas 24 horas, aumentando para 35.341 o número de óbitos durante a pandemia de covid-19, anunciou hoje o ministro do Ambiente britânico, George Eustice.

Na atualização feita hoje, foram identificados mais 2.412 infetados, aumentando para 248.818 os casos de contágio, dos quais 10.025 pessoas continuam hospitalizadas.

No domingo e segunda-feira os balanços tinham registado, respetivamente, mais 170 e 160 mortes, os mais baixos desde março, porém os dados durante o fim de semana são frequentemente afetados por atraso no registo administrativo dos óbitos.

A tendência e ritmo da mortalidade têm estado em declínio no Reino Unido nas últimas semanas, mas estima-se que o impacto da pandemia no Reino Unido seja maior do que os balanços feitos diariamente pelo governo.

Estatísticas divulgadas hoje pelo instituto de estatísticas britânico (ONS) sobre Inglaterra e País de Gales, combinadas com dados da Escócia e Irlanda do Norte, indicam que o número de mortes já ultrapassou as 44.000, valor que inclui casos suspeitos mas que não foram confirmados por um teste.

As estatísticas do ONS também mostram que mais de 11.000 pessoas morreram com o coronavírus em lares de idosos britânicos, cerca de 25% do total.

Em declarações à BBC News hoje, o analista do ONS, Nick Stripe, disse que o excesso de mortalidade, que representa a diferença entre número de mortes registadas e média dos últimos anos no mesmo período, é atualmente estimado em 55.000 óbitos desde março, quando a pandemia irrompeu no Reino Unido.